Exposition peinture – Arfeuilles, 30 mai 2025 15:00, Arfeuilles.

Allier

Exposition peinture Salle Octave Lafay 3 rue François Vacher Arfeuilles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-05-30 15:00:00

fin : 2025-06-19 19:00:00

Date(s) :

2025-05-30

L’artiste Véronique Lechâble expose ses œuvres acrylique, graphite, pastel

.

Salle Octave Lafay 3 rue François Vacher

Arfeuilles 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 83 43 06 vero.lechable@yahoo.fr

English :

Artist Véronique Lechâble exhibits her work in acrylic, graphite and pastel

German :

Die Künstlerin Véronique Lechâble stellt ihre Werke aus: Acryl, Graphit, Pastell

Italiano :

L’artista Véronique Lechâble espone le sue opere in acrilico, grafite e pastello

Espanol :

La artista Véronique Lechâble expone sus obras en acrílico, grafito y pastel

L’événement Exposition peinture Arfeuilles a été mis à jour le 2025-05-22 par Vichy Destinations