Exposition peinture Médiathèque la ferme modèle Bellerive-sur-Allier
Exposition peinture Médiathèque la ferme modèle Bellerive-sur-Allier samedi 4 avril 2026.
Exposition peinture
Médiathèque la ferme modèle 50 rue Jean Zay Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-04-04
Exposition de peintures A fleur de femme , de Martine BARDIAUX et Floriane PEYRACHE.
Médiathèque la ferme modèle 50 rue Jean Zay Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 98 53 32 atelierartlibre@gmail.com
English :
Painting exhibition A fleur de femme , by Martine BARDIAUX and Floriane PEYRACHE.
