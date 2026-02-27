Exposition peinture Médiathèque la ferme modèle Bellerive-sur-Allier

Exposition peinture

Médiathèque la ferme modèle 50 rue Jean Zay Bellerive-sur-Allier Allier

Début : 2026-04-04

fin : 2026-05-23

2026-04-04

Exposition de peintures A fleur de femme , de Martine BARDIAUX et Floriane PEYRACHE.

Médiathèque la ferme modèle 50 rue Jean Zay Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 98 53 32 atelierartlibre@gmail.com

English :

Painting exhibition A fleur de femme , by Martine BARDIAUX and Floriane PEYRACHE.

