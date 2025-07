Exposition Peinture Salle d’exposition derrière l’église Charroux

Exposition Peinture

Salle d’exposition derrière l’église 3, rue de l’Horloge Charroux Allier

Début : 2025-07-19 10:00:00

fin : 2025-07-25 18:00:00

2025-07-19

Exposition de peinture de l’artiste-peintre Valérie Blum qui a pour habitude de peindre des tableaux avec de la peinture acrylique principalement mais aussi quelquefois avec de la peinture à l’huile. Plongez dans l’univers coloré et vibrant de l’artiste.

Salle d’exposition derrière l’église 3, rue de l’Horloge Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 76 52 49

English :

Painting exhibition by artist Valérie Blum, who paints mainly in acrylics but also occasionally in oils. Immerse yourself in the artist’s colorful and vibrant universe.

German :

Gemäldeausstellung der Malerin Valérie Blum, die ihre Bilder hauptsächlich mit Acrylfarben, manchmal aber auch mit Ölfarben malt. Tauchen Sie ein in die farbenfrohe und vibrierende Welt der Künstlerin.

Italiano :

Mostra di dipinti dell’artista Valérie Blum, che dipinge principalmente in acrilico ma talvolta anche a olio. Immergetevi nel mondo colorato e vibrante dell’artista.

Espanol :

Exposición de cuadros de la artista Valérie Blum, que pinta principalmente en acrílico pero también a veces al óleo. Sumérjase en el mundo colorista y vibrante de la artista.

