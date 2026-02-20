Exposition peinture 43 Avenue de la République Chasseneuil-sur-Bonnieure

Exposition peinture

43 Avenue de la République 16260 Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-03-24

Un super rendez-vous à noter dans vos agendas, les tableaux seront exposés à l’espace Carpe Diem de Chasseneuil du 24 mars au 3 avril. Ils seront également à la vente si l’un d’entre-eux vous séduit.

.

43 Avenue de la République 16260 Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 55 75 69 82 vegaelnath@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A great event to mark in your diaries, the paintings will be on show at the Carpe Diem space in Chasseneuil from March 24 to April 3. They will also be for sale, should you fall in love with any of them.

L’événement Exposition peinture Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme Charente Limousine