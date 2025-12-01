Exposition peinture Christian Biard Un monde de lumières Mairie de Quiberon Quiberon

Exposition peinture Christian Biard Un monde de lumières

Mairie de Quiberon 7 rue de Verdun Quiberon Morbihan

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-26 10:00:00

fin : 2026-01-01 18:00:00

Date(s) :

2025-12-26

Christian Biard exprime une peinture étonnante du paysage. Partant d’une vision première, il peint une magie de lumière atteignant le sublime.

Il réussit la fusion de ressentis d’un ici et d’un au-delà. Il ouvre la voie d’une peinture inédite où l’œuvre est construite d’intensité et d’éclats. Son style redéfinit le sens de la peinture pour faire de la lumière la principale couleur.

Sa vision esthétique apporte un supplément d’âme à la peinture. Ses tableaux sont vibrants d’émotions et de beauté.

Lauréat Talents des arts d’aujourd’hui 2024 Artiste d’Excellence

Lauréat du palmarès Trophée européen des Arts et Styles 2025

Award Exhibition Finalist Waterscapes 2025 Fusion Art -LSA N.M. USA

Académicien Académie del Verbano – Académie Gréci Marino Italie .

