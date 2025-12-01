Exposition peinture Christian Biard Un monde de lumières Quiberon

Exposition peinture Christian Biard Un monde de lumières

Salle des Expositios de de la Mairie Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 10:00:00

fin : 2026-01-01 18:00:00

Date(s) :

2025-12-26

Christian Biard exprime une peinture étonnante du paysage. Partant d’une vision première, il peint une magie de lumière atteignant le sublime. Il réussit la fusion de ressentis d’un ici et d’un au-delà. Il ouvre la voie d’une peinture inédite où l’œuvre est construite d’intensité et d’éclats. Son style redéfinit le sens de la peinture pour faire de la lumière la principale couleur. Sa vision esthétique apporte un supplément d’âme. Cet événement est accessible aux personnes à mobilité réduite. .

Salle des Expositios de de la Mairie Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 74 96 68 38

