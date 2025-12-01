Exposition peinture Christian Biard Un monde de lumières Mairie de Quiberon Quiberon

Exposition peinture Christian Biard Un monde de lumières

Mairie de Quiberon 7 rue de Verdun Quiberon Morbihan

Début : 2025-12-26 10:00:00

fin : 2026-01-01 18:00:00

Christian Biard exprime une peinture étonnante du paysage. Partant d’une vision première, il peint une magie de lumière atteignant le sublime. Il réussit la fusion de ressentis d’un ici et d’un au-delà. Il ouvre la voie d’une peinture inédite où l’œuvre est construite d’intensité et d’éclats. Son style redéfinit le sens de la peinture pour faire de la lumière la principale couleur. Sa vision esthétique apporte un supplément d’âme.

Cette année, des pastels sanguine seront proposés en plus afin de montrer la parfaite modernité des dessins classiques de la renaissance italienne.

Mairie de Quiberon 7 rue de Verdun Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 74 96 68 38

