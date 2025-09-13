Exposition peinture de Fabiola LAGORCE Point lecture La Chapelle-Aubareil
Exposition peinture de Fabiola LAGORCE Point lecture La Chapelle-Aubareil samedi 13 septembre 2025.
Exposition peinture de Fabiola LAGORCE
Point lecture Le bourg La Chapelle-Aubareil Dordogne
Gratuit
Début : 2025-09-13
fin : 2025-10-11
2025-09-13
Découvrez l’exposition de Fabiola LAGORCE. Ouvert le mercredi, jeudi, vendredi, samedi après-midi.. Entrée libre.
Toiles réalisées en peinture par l’artiste Fabiola LAGORCE. Cette native de Périgueux peint à l’instinct avec des objets ou avec ses doigts et se laisse guider par le moment !
Venir découvrir ses œuvres lors du vernissage prévu samedi 13 septembre à 18h30.
Ouvert mercredi, jeudi, vendredi et samedi après-midi.
Entrée libre. .
Point lecture Le bourg La Chapelle-Aubareil 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 98 93 lachapelleaubareil@orange.fr
English :
Discover Fabiola LAGORCE’s exhibition. Open Wednesday, Thursday, Friday and Saturday afternoons. Free admission.
German : Exposition peinture de Fabiola LAGORCE
Entdecken Sie die Ausstellung von Fabiola LAGORCE. Geöffnet am Mittwoch-, Donnerstag-, Freitag- und Samstagnachmittag. Freier Eintritt.
Italiano :
Scoprite la mostra di Fabiola LAGORCE. Aperta mercoledì, giovedì, venerdì e sabato pomeriggio. Ingresso libero.
Espanol : Exposition peinture de Fabiola LAGORCE
Descubra la exposición de Fabiola LAGORCE. Abierta miércoles, jueves, viernes y sábados por la tarde. Entrada gratuita.
