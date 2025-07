Exposition peinture de Maciek Podsiadlo « Peintures peintes Rétro 40 ans » Place Louis Suc Puyloubier

Exposition peinture de Maciek Podsiadlo « Peintures peintes Rétro 40 ans »

Du 12/07 au 06/08/2025 tous les jours de 11h à 19h.

Ou sur rendez-vous. Place Louis Suc Espace culturel Sainte Marie Puyloubier Bouches-du-Rhône

Une quarantaine de tableaux pour 40 ans de peinture, dans une charmante chapelle du 12eme siècle réhabilitée en centre culturel, dans un village provençal, au pied de la Sainte Victoire, proche d’Aix en Provence

Maciek exprime une vision profonde de son travail, où les émotions sont une

source sous-cutanée, qu’il n’utilise pas consciemment. Chaque toile est une étude,

un instantané d’une recherche qui explore au-delà des limites connues, cherchant

à repousser les frontières et à atteindre de nouveaux horizons.

Il décrit son expérience de création comme un miracle qui survient lorsqu’une

peinture est finalisée, dépassant l’entendement de l’artiste lui-même. Ces images,

bien qu’inexistantes dans la réalité, évoquent des paysages oniriques où les élé

ments picturaux évoluent dans une scénographie organique. .

Place Louis Suc Espace culturel Sainte Marie Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 28 04 56 79 maciek.peint@gmail.com

English :

Forty paintings for 40 years of painting, in a charming 12th-century chapel converted into a cultural center, in a Provencal village at the foot of the Sainte Victoire mountain, near Aix-en-Provence

German :

40 Gemälde aus 40 Jahren Malerei in einer charmanten Kapelle aus dem 12. Jahrhundert, die zu einem Kulturzentrum umgebaut wurde, in einem provenzalischen Dorf am Fuße der Sainte Victoire, in der Nähe von Aix en Provence

Italiano :

Una quarantina di dipinti che rappresentano 40 anni di pittura, in un’affascinante cappella del XII secolo trasformata in centro culturale, in un villaggio provenzale ai piedi della montagna Sainte Victoire, vicino ad Aix-en-Provence

Espanol :

Unos cuarenta cuadros que representan 40 años de pintura, en una encantadora capilla del siglo XII convertida en centro cultural, en un pueblo provenzal al pie de la montaña Sainte Victoire, cerca de Aix-en-Provence

