Exposition peinture de voyages de Jean-François Vaslin en Inde Loire-Authion

Exposition peinture de voyages de Jean-François Vaslin en Inde

20 Levée du Roi René Loire-Authion Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 14:00:00

fin : 2026-02-04 17:30:00

Date(s) :

2026-02-04 2026-02-05 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13

Entre Angers et Saumur, à Saint Mathurin sur Loire, en visite libre, découvrez à travers les peinture de Jean-Francois Vaslin ses voyages en Inde… .

20 Levée du Roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 accueil@loire-odyssee.fr

