Exposition peinture Denise Aubin et sculpture Annie Gaveriaux Chaumont-en-Vexin

Exposition peinture Denise Aubin et sculpture Annie Gaveriaux

45 rue de l’Hôtel de Ville Chaumont-en-Vexin Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 10:00:00

fin : 2026-01-25 12:30:00

Date(s) :

2026-01-10

Denise Aubin est reconnue pour son travail, elle utilise principalement l’acrylique sur toile créant des œuvres vibrantes et contemporaines.

Annie Gaveriaux plasticienne pluridisciplinaire explore divers médiums. Ses œuvres se concentrent sur des thèmes liés à la nature, à la féminité et à l’éclectisme.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ces deux artistes, nous vous invitons à cette belle exposition.

Denise Aubin est reconnue pour son travail, elle utilise principalement l’acrylique sur toile créant des œuvres vibrantes et contemporaines.

Annie Gaveriaux plasticienne pluridisciplinaire explore divers médiums. Ses œuvres se concentrent sur des thèmes liés à la nature, à la féminité et à l’éclectisme.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ces deux artistes, nous vous invitons à cette belle exposition. .

45 rue de l’Hôtel de Ville Chaumont-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 58 04 officedelaculture@gmail.com

English :

Denise Aubin is renowned for her work, which is mainly acrylic on canvas, creating vibrant, contemporary pieces.

Annie Gaveriaux is a multidisciplinary visual artist who explores a variety of media. Her works focus on themes linked to nature, femininity and eclecticism.

If you’d like to find out more about these two artists, we invite you to this beautiful exhibition.

German :

Denise Aubin ist für ihre Arbeit bekannt. Sie verwendet hauptsächlich Acryl auf Leinwand und schafft damit vibrierende und zeitgenössische Werke.

Annie Gaveriaux ist eine multidisziplinäre Künstlerin, die in verschiedenen Medien arbeitet. Ihre Werke konzentrieren sich auf Themen, die mit der Natur, der Weiblichkeit und dem Eklektizismus verbunden sind.

Wenn Sie mehr über diese beiden Künstlerinnen erfahren möchten, laden wir Sie herzlich zu dieser schönen Ausstellung ein.

Italiano :

Denise Aubin è famosa per le sue opere, principalmente acriliche su tela, che creano pezzi vivaci e contemporanei.

Annie Gaveriaux è un’artista visiva multidisciplinare che esplora una gamma di media. Il suo lavoro si concentra su temi legati alla natura, alla femminilità e all’eclettismo.

Se desiderate saperne di più su questi due artisti, vi invitiamo a partecipare a questa splendida mostra.

Espanol :

Denise Aubin es conocida por su obra, principalmente acrílica sobre lienzo, que crea piezas vibrantes y contemporáneas.

Annie Gaveriaux es una artista visual multidisciplinar que explora diversos medios. Su obra se centra en temas relacionados con la naturaleza, la feminidad y el eclecticismo.

Si desea saber más sobre estas dos artistas, le invitamos a participar en esta magnífica exposición.

L’événement Exposition peinture Denise Aubin et sculpture Annie Gaveriaux Chaumont-en-Vexin a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre