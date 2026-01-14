Exposition Peinture-Dessin Vicq-Exemplet
Exposition Peinture-Dessin Vicq-Exemplet dimanche 24 mai 2026.
Exposition Peinture-Dessin
Vicq-Exemplet Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Exposition à Vicq-Exemplet.
Découvrez l’exposition de l’atelier de dessin et de peinture (tous styles) de Vicq Exemplet. .
Vicq-Exemplet 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 6 27 67 42 50
English :
Exhibition at Vicq-Exemplet.
