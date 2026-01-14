Exposition Peinture-Dessin

Vicq-Exemplet Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Exposition à Vicq-Exemplet.

Découvrez l’exposition de l’atelier de dessin et de peinture (tous styles) de Vicq Exemplet. .

Vicq-Exemplet 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 6 27 67 42 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition at Vicq-Exemplet.

L’événement Exposition Peinture-Dessin Vicq-Exemplet a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Pays de George Sand