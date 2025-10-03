Exposition peinture « Effervescence de couleurs » de Matthieu Bénardais Auberge de Jeunesse Brest Brest

Exposition peinture « Effervescence de couleurs » de Matthieu Bénardais

Auberge de Jeunesse Brest 5 rue de Kerbriant Brest

Début : 2025-10-03 10:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

2025-10-03

Mathieu Bénardais: Brestois, j’ai 26 ans, j’ai passé mon enfance à Landivisiau. J’ai fait des études de sciences physiques à Lannion puis à Rennes en formation ingénieur.

A la fin des études, j’ai vécu des moments difficiles psychologiquement.

A ce moment-là, j’ai eu envie d’exprimer cette souffrance. J’ai choisi, un peu par hasard, la peinture. D’abord, à travers la réalisation de monstres à la peinture acrylique pour représenter ma mélancolie et mes angoisses.

Peu à peu, j’ai commencé à prendre plaisir à réaliser des tableaux, à tester les différents mélanges de couleurs pour en obtenir des nouvelles, en combiner d’autres.

Puis, j’ai réalisé des peintures abstraites au pinceau avec la peinture acrylique. Un jour, ayant moins d’inspiration et un peu lassé du pinceau, j’ai eu l’idée de peindre au couteau et j’obtenais des résultats plutôt satisfaisants.

J’ai appris de manière autodidacte, je testais différents manières pour en apprécier les effets et progressivement maîtriser cette technique.

Vernissage le 03 octobre à 18h .

Auberge de Jeunesse Brest 5 rue de Kerbriant Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 41 90 41

