Exposition peinture Eglise d’Usseau Usseau Marignac

Marignac

Exposition peinture Eglise d’Usseau

Usseau Rue d’Usseau Marignac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:00:00

fin : 2026-08-23 18:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Exposition de peinture Les 3 M de Marie Morlet, Monique Brissac et MAPY

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Usseau Rue d’Usseau Marignac 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 21 94 ecum17@orange.fr

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English :

Painting exhibition Les 3 M by Marie Morlet, Monique Brissac and MAPY

L’événement Exposition peinture Eglise d’Usseau Marignac a été mis à jour le 2026-05-12 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge