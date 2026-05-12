Exposition peinture Eglise d’Usseau Usseau Marignac
Exposition peinture Eglise d’Usseau Usseau Marignac samedi 15 août 2026.
Marignac
Exposition peinture Eglise d’Usseau
Usseau Rue d’Usseau Marignac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:00:00
fin : 2026-08-23 18:30:00
Date(s) :
2026-08-15
Exposition de peinture Les 3 M de Marie Morlet, Monique Brissac et MAPY
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Usseau Rue d’Usseau Marignac 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 21 94 ecum17@orange.fr
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English :
Painting exhibition Les 3 M by Marie Morlet, Monique Brissac and MAPY
L’événement Exposition peinture Eglise d’Usseau Marignac a été mis à jour le 2026-05-12 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge