Exposition Peinture et dessin Chapelle des Annonciades Pontarlier

Exposition Peinture et dessin

Chapelle des Annonciades 69 Rue de la République Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-05-30

De 10h à 12h et de 14h à 19h, sauf le lundi 14h à 19h.

Organisé par Arts Machinchoses.

Présentation des travaux de l’atelier dessin peinture de l’association réalisés en 2025/2026. Un thème est particulièrement développé cette année c’est le coup de froid sur le paysage , réalisés sur des toiles sur châssis de 65x81cm, en Acrylique.

Entrée libre. .

Chapelle des Annonciades 69 Rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 25 27 arts.machinchoses@orange.fr

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English : Exposition Peinture et dessin

L’événement Exposition Peinture et dessin Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS