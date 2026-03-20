Exposition Peinture et dessin Chapelle des Annonciades Pontarlier
Exposition Peinture et dessin Chapelle des Annonciades Pontarlier samedi 30 mai 2026.
Exposition Peinture et dessin
Chapelle des Annonciades 69 Rue de la République Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-05-30
De 10h à 12h et de 14h à 19h, sauf le lundi 14h à 19h.
Organisé par Arts Machinchoses.
Présentation des travaux de l’atelier dessin peinture de l’association réalisés en 2025/2026. Un thème est particulièrement développé cette année c’est le coup de froid sur le paysage , réalisés sur des toiles sur châssis de 65x81cm, en Acrylique.
Entrée libre. .
Chapelle des Annonciades 69 Rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 25 27 arts.machinchoses@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Peinture et dessin
L’événement Exposition Peinture et dessin Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS