Exposition peinture et lutherie de Julien Comte

2 Esplanade des Chaussonnières Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-04-06

La médiathèque de Fougères invite le public à une immersion fascinante dans l’univers de Julien Comte. Cette exposition dévoile des peintures surréalistes aux références multiples, où la science et la figuration se rencontrent dans une explosion de couleurs. Pour prolonger l’expérience, le parcours met également en lumière le savoir-faire de l’artiste en tant que luthier, à travers une présentation d’outils et d’instruments d’exception. Une double exploration captivante entre art pictural et précision artisanale. .

2 Esplanade des Chaussonnières Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 51 10 90

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L’événement Exposition peinture et lutherie de Julien Comte Fougères a été mis à jour le 2026-03-25 par OT FOUGERES