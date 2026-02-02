Exposition peinture et poterie Salle René Fallet Varennes-sur-Allier

Exposition peinture et poterie

Salle René Fallet Place de l’Hôtel de ville Varennes-sur-Allier Allier

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-22

2026-03-18

Exposition peinture et poterie organisée par l’Académie d’art Jean Pierre Perrin

Salle René Fallet Place de l’Hôtel de ville Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 15 87 82 alexelline.nadine@gmail.com

English :

Painting and pottery exhibition organized by the Jean Pierre Perrin Art Academy

