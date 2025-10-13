EXPOSITION PEINTURE et SCULPTURE D’un monde à l’autre Galerie Imag’in Art Saintes
Galerie Imag'in Art 25 rue Saint-Michel Saintes Charente-Maritime
Dimanche 2025-10-13 14:00:00
2025-10-25 19:00:00
2025-10-13
La Galerie Imagin’Art à Saintes présente l’exposition PLURI’ELLES, réunissant trois peintres et une sculptrice sur bois flotté.
D’un monde à l’autre, fil conducteur de cette exposition, est une invitation au voyage, une parenthèse poétique.
Galerie Imag'in Art 25 rue Saint-Michel Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 02 49 31 mb42hv@gmail.com
English :
Galerie Imagin?Art in Saintes presents the exhibition PLURI?ELLES, featuring three painters and a driftwood sculptor.
D’un monde à l’autre, the main theme of this exhibition, is an invitation to travel, a poetic interlude.
German :
Die Galerie Imagin?Art in Saintes präsentiert die Ausstellung PLURI?ELLES, die drei Malerinnen und eine Treibholzbildhauerin vereint.
D’un monde à l’autre, der rote Faden dieser Ausstellung, ist eine Einladung zu einer Reise, eine poetische Klammer.
Italiano :
La Galerie Imagin?Art di Saintes presenta la mostra PLURI?ELLES, che riunisce tre pittori e uno scultore di legni alla deriva.
D’un monde à l’autre, il tema principale di questa mostra, è un invito al viaggio, una parentesi poetica.
Espanol :
La Galerie Imagin?Art de Saintes presenta la exposición PLURI?ELLES, que reúne a tres pintores y un escultor de madera flotante.
D’un monde à l’autre, tema principal de esta exposición, es una invitación al viaje, un interludio poético.
