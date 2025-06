Exposition « Peinture et Sculpture en Presqu’île » Crozon 13 juillet 2025 10:00

Finistère

Exposition « Peinture et Sculpture en Presqu’île » Rue Alsace-Lorraine Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 10:00:00

fin : 2025-08-15 18:00:00

Date(s) :

2025-07-13

Exposition de peintures et de sculptures (60 artistes) qui se tient du 13 Juillet au 15 Août à l’Ecole Jean-Jaurès de Crozon rue Alsace Lorraine Entrée libre et gratuite

Horaires tous les jours de 10h-12h30 et de 15h30 à 18h. .

Rue Alsace-Lorraine

Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 61 79 78 39

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition « Peinture et Sculpture en Presqu’île » Crozon a été mis à jour le 2025-06-19 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime