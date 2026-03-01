Exposition peinture et sculpture Japon Centre culturel Vauban salle Louis Aragon Toul

Exposition peinture et sculpture Japon

Centre culturel Vauban salle Louis Aragon 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-22 19:00:00

Passionné du Japon ? Une envie de voyage sans prendre l’avion ?

Les Amis des Arts du Toulois vous présentent le Japon à travers leurs oeuvres lors de leur exposition annuelle.

Venez rencontrer les peintres et sculpteurs le samedi 14 mars à la salle Aragon, au Centre culturel Vauban.

Entrée libreTout public

Centre culturel Vauban salle Louis Aragon 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 83 91 21 62 isabelle.harge@gmail.com

English :

Passionate about Japan? Want to travel without flying?

Les Amis des Arts du Toulois present Japan through their works at their annual exhibition.

Come and meet the painters and sculptors on Saturday March 14 at the Salle Aragon in the Centre Culturel Vauban.

Free admission

