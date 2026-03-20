EXPOSITION PEINTURE ET SCULPTURE Salle des Loisirs Nort-sur-Erdre

EXPOSITION PEINTURE ET SCULPTURE

Salle des Loisirs 15 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-08

35 ème exposition de peinture et de sculpture

Exposition annuelle de peinture et de sculpture Organisée par Les ateliers Artistiques Nortais

Invitée d’honneur Nicolas Jaunasse

du mercredi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Animation enfants entrée gratuite .

Salle des Loisirs 15 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 29 58 55 aanort@orange.fr

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English :

35th painting and sculpture exhibition

L’événement EXPOSITION PEINTURE ET SCULPTURE Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Erdre et Gesvres