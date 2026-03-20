EXPOSITION PEINTURE ET SCULPTURE Salle des Loisirs Nort-sur-Erdre
EXPOSITION PEINTURE ET SCULPTURE Salle des Loisirs Nort-sur-Erdre mercredi 8 avril 2026.
EXPOSITION PEINTURE ET SCULPTURE
Salle des Loisirs 15 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-08
35 ème exposition de peinture et de sculpture
Exposition annuelle de peinture et de sculpture Organisée par Les ateliers Artistiques Nortais
Invitée d’honneur Nicolas Jaunasse
du mercredi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Animation enfants entrée gratuite .
Salle des Loisirs 15 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 29 58 55 aanort@orange.fr
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English :
35th painting and sculpture exhibition
L’événement EXPOSITION PEINTURE ET SCULPTURE Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Erdre et Gesvres