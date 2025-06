Exposition peinture et sculptures à Campagnac Campagnac 14 juillet 2025 07:00

Aveyron

Exposition peinture et sculptures à Campagnac Campagnac Aveyron

Début : Vendredi 2025-07-14

fin : 2025-08-17

2025-07-14

à la salle du conseil municipal de Campagnac.

vernissage le 14 juillet à 17h

Marie Laure Griffe

Nathalie Almeras

André Daunas

Organisé par la mairie

Exposition du 14 juillet au 17 août. Vernissage le lundi 14 juillet à 17h.

De 14h à 18h sauf le lundi .

Campagnac 12560 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 54 99

at the Campagnac council hall.

vernissage July 14 at 5pm

Marie Laure Griffe

Nathalie Almeras

André Daunas

Organized by the town hall

im Gemeinderatssaal von Campagnac.

vernissage am 14. Juli um 17 Uhr

Marie Laure Griffe

Nathalie Almeras

André Daunas

Organisiert von der Stadtverwaltung

nel municipio di Campagnac.

inaugurazione il 14 luglio alle 17.00

Marie Laure Griffe

Nathalie Almeras

André Daunas

Organizzato dal Comune

en el ayuntamiento de Campagnac.

inauguración el 14 de julio a las 17.00 horas

Marie Laure Griffe

Nathalie Almeras

André Daunas

Organizado por el Ayuntamiento

