Exposition peinture Franck Briere Rue de la Ville Honfleur

Exposition peinture Franck Briere Rue de la Ville Honfleur samedi 12 juillet 2025.

Exposition peinture Franck Briere

Rue de la Ville Greniers à sel Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-12 10:30:00

fin : 2025-08-17 12:30:00

Date(s) :

2025-07-12

Franck Brière, artiste-peintre honfleurais, proposera un joli panel de ses oeuvres.

Dans les greniers à sel

Franck Brière, artiste-peintre honfleurais, proposera un joli panel de ses oeuvres.

Dans les greniers à sel .

Rue de la Ville Greniers à sel Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 81 88 00

English : Exposition peinture Franck Briere

Franck Brière, a painter from Honfleur, will be presenting a selection of his work.

In the salt lofts

German : Exposition peinture Franck Briere

Franck Brière, ein Maler aus Honfleur, wird eine schöne Auswahl seiner Werke präsentieren.

In den Salzspeichern

Italiano :

Franck Brière, pittore di Honfleur, esporrà una selezione delle sue opere.

Nei magazzini del sale

Espanol :

Franck Brière, pintor de Honfleur, expondrá una selección de sus obras.

En los almacenes de sal

L’événement Exposition peinture Franck Briere Honfleur a été mis à jour le 2025-07-07 par OT Honfleur-Beuzeville