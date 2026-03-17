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Exposition peinture Frédéric Saunier Rue de l’Église Quiberville

Exposition peinture Frédéric Saunier Rue de l’Église Quiberville samedi 20 juin 2026.

Lieu : Rue de l'Église

Adresse : Espace du large

Ville : 76860 Quiberville

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif :

Quiberville

Exposition peinture Frédéric Saunier

Rue de l’Église Espace du large Quiberville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-06-20
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-20

L’Espace du Large de Quiberville accueille les œuvres de Frédéric Saunier, connu pour ses belles affiches à l’effigie du littoral seinomarin. Il vous propose cette fois-ci de découvrir ses peintures.   .

Rue de l’Église Espace du large Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 21 33 

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English : Exposition peinture Frédéric Saunier

L’événement Exposition peinture Frédéric Saunier Quiberville a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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