Exposition Peinture froide. Giulia Andreani Cité Internationale Lyon 6e Arrondissement

Exposition Peinture froide. Giulia Andreani

Cité Internationale 81 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit pour les jeunes de 18 à 25 ans inclus ainsi que pour les détenteurs d’un ticket de moins de 6 mois acheté au musée des Beaux-Arts de Lyon, et pour les abonnés Pass Annuel Musée des Confluences ou Musée Lugdunum.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-03-06 11:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Le macLYON invite Giulia Andreani pour une exposition monographique. Intitulée Peinture froide, l’exposition explore la représentation des pouvoirs au 20e siècle, qu’il s’agisse de guerres, d’art, de l’histoire officielle ou de celle des marges.

.

Cité Internationale 81 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement 69006 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 69 17 17 info@mac-lyon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

MacLYON invites Giulia Andreani to present a solo exhibition. Entitled Peinture froide, the exhibition explores the representation of power in the 20th century, whether in terms of war, art, official history or history on the margins.

L’événement Exposition Peinture froide. Giulia Andreani Lyon 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-24 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme