Exposition peinture Gonds de l’Inde Granville

Exposition peinture Gonds de l’Inde

27 Rue des Juifs Granville Manche

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-06 14:30:00

fin : 2026-03-14 18:00:00

2026-02-06

Lilianne Petraru et François Pourtaud ont voyagé depuis plus de 30 ans dans différentes régions de l’Inde et rencontré des artistes issus de minorités perpétuant un héritage ethnique qui a évolué au cours de ces dernières décennies.

Originaires de l’Inde et répartis dans plusieurs états dont le Maddhya Pradesh, l’Orissa, le Chhattisgarh, les Gonds sont animistes et adivasis, considérés comme une minorité.

Les peintures Gonds et Bhil évoquent les légendes et traditions ancestrales liées à leurs dieux et à la nature.

A l’origine les peintures étaient reproduites sur les murs des maisons Dans les années 80, le musée de Bhopal, le Bharat Bhavan, demande à l’artiste Swaminathan de prospecter dans la région dans le but de promouvoir différentes formes d’art tribal.

C’est dans ce cadre qu’il découvre le travail de Jangarh Singh Shyam . Celui-ci crée alors une école avec un grand nombre de membres de sa famille, il participe à de nombreuses expositions à l’étranger notamment aux Magiciens de la terre présentée au centre Pompidou à Paris en 1989.

Depuis, pour beaucoup d’entre eux, installés dans la région de Bhopal, les œuvres sont réalisées sur papier ou sur toile avec des peintures acryliques.

Les représentations de dieux peuvent prendre des formes végétales ou animales et chaque élément est associé à une légende.

Les Gonds évoluent parfois vers un vocabulaire contemporain se rapprochant de la vie urbaine, mais restent très attachés aux esprits de la terre. .

27 Rue des Juifs Granville 50400 Manche Normandie +33 6 43 18 63 92 espacedart.fl@gmail.com

