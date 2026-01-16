Exposition peinture gravure et sculpture Galerie du petit Enfer Luc-sur-Mer

Exposition peinture gravure et sculpture

Galerie du petit Enfer 11 place du petit Enfer Luc-sur-Mer Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-13 11:00:00

fin : 2026-03-19 19:00:00

Thème notre environnement. Organisée par 4 artistes. Un pourcentage des ventes sera reversé à l’Association Nationale, Terre de Liens.

Une exposition peinture gravure et sculpture aura lieu dans la galerie du petit enfer sur le thème de notre environnement. Organisée par quatre artistes, elle présente une réflexion sur les bienfaits de la nature et ses richesses nourries par la création sur une note poétique, sensible, voire joyeuse. Terre de Liens, Association Nationale , soutien à l’Agroécologie, sera l’invitée de cette exposition, à qui sera reversée un pourcentage des ventes. Nous vous invitons à découvrir cette exposition digne d’intérêt. .

Galerie du petit Enfer 11 place du petit Enfer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 6 42 11 28 81 cornac.isabelle@wanadoo.fr

English : Exposition peinture gravure et sculpture

Theme: our environment. Organised by 4 artists. A percentage of sales will be donated to the national association Terre de Liens.

