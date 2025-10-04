Exposition peinture & instruments de musique suivie d’un concert Sainte-Sabine-sur-Longève

Sainte-Sabine-sur-Longève Sarthe

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Bouquins &Cie vous propose le Samedi 4 octobre 2025 de 10h à 17h30 une exposition de peinture et instruments de musique, à la salle polyvalente de Sainte Sabine sur Longève.

Seront proposés également gratuitement des ateliers de 10h30 à 12h et de 14h30 à 16h (matériel fourni)

* Peinture pour les enfants à partir de 4 ans

* Fabrication de carillons à partir de 7 ans.

Cette journée sera clôturée par un concert solidaire à 20h, par le duo « Où Sort Le Soleil ».

Le duo folk a laissé se faufiler la lumière et a trouvé un interstice répondant à une envie de partage et d’horizon. L’alliance de leurs différentes influences a fait naître un univers à la fois entier, simple et original.

Prix d’entrée en denrées non périssables au profit de l’épicerie solidaire de Ballon. .

Sainte-Sabine-sur-Longève 72380 Sarthe Pays de la Loire bouquinsetcie72380@gmail.com

English :

Bouquins &Cie will be holding an exhibition of paintings and musical instruments on Saturday, October 4, 2025, from 10am to 5:30pm, at the Salle Polyvalente in Sainte Sabine sur Longève.

German :

Bouquins &Cie bietet Ihnen am Samstag, den 4. Oktober 2025 von 10:00 bis 17:30 Uhr eine Ausstellung von Gemälden und Musikinstrumenten in der Mehrzweckhalle von Sainte Sabine sur Longève.

Italiano :

Bouquins &Cie terrà una mostra di dipinti e strumenti musicali sabato 4 ottobre 2025 dalle 10.00 alle 17.30 presso la Salle Polyvalente di Sainte Sabine sur Longève.

Espanol :

Bouquins &Cie organiza una exposición de cuadros e instrumentos musicales el sábado 4 de octubre de 2025, de 10.00 a 17.30 h, en la Sala Polivalente de Sainte Sabine sur Longève.

