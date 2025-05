Exposition Peinture Joël Saliou Paysages du Perche – Salle des mariages Tourouvre au Perche, 24 mai 2025 10:00, Tourouvre au Perche.

Orne

Exposition Peinture Joël Saliou Paysages du Perche Salle des mariages Place Saint-Laurent en île d’Orléans Tourouvre au Perche Orne

Début : Samedi Samedi 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-25 12:00:00

2025-05-24

Joël Saliou, artiste peintre originaire de Rueil La Gadelière (près de Verneuil sur Avre), fief du peintre Maurice de Vlaminck vous invite à son exposition de peintures.

C’est dans l’atelier de Vlaminck que Joel Saliou a découvert et assimilé la technique de peinture dit du « tube contre toile ». Il aime partager sa passion avec els amateurs d’art, les élèves des écoles…aussi organise t-il de courtes expositions dans les Mairies qui lui ouvrent aimablement leurs portes. Entrée gratuite. Ouvert à tous.

Salle des mariages Place Saint-Laurent en île d’Orléans

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 73 83 25

English : Exposition Peinture Joël Saliou Paysages du Perche

Joël Saliou, painter from Rueil La Gadelière (near Verneuil sur Avre), birthplace of the painter Maurice de Vlaminck, invites you to his exhibition of paintings.

It was in Vlaminck’s studio that Joel Saliou discovered and assimilated the « tube against canvas » painting technique. He loves to share his passion with art lovers and schoolchildren…so he organizes short exhibitions in town halls that kindly open their doors to him. Free admission. Open to all.

German :

Joël Saliou, ein Maler aus Rueil La Gadelière (in der Nähe von Verneuil sur Avre), der Heimat des Malers Maurice de Vlaminck, lädt Sie zu seiner Gemäldeausstellung ein.

Im Atelier von Vlaminck entdeckte und assimilierte Joel Saliou die Maltechnik « Tube gegen Leinwand ». Er teilt seine Leidenschaft gerne mit Kunstliebhabern, Schulkindern und anderen Interessierten. Daher organisiert er kurze Ausstellungen in den Rathäusern, die ihm freundlicherweise ihre Türen öffnen. Der Eintritt ist frei. Offen für alle.

Italiano :

Joël Saliou, pittore di Rueil La Gadelière (vicino a Verneuil sur Avre), patria del pittore Maurice de Vlaminck, vi invita alla sua mostra di dipinti.

È nello studio di Vlaminck che Joel Saliou ha scoperto e assimilato la tecnica pittorica del « tubo contro tela ». Ama condividere la sua passione con gli amanti dell’arte e le scolaresche, per cui organizza brevi mostre nei municipi che gentilmente gli aprono le porte. L’ingresso è libero. Aperto a tutti.

Espanol :

Joël Saliou, pintor de Rueil La Gadelière (cerca de Verneuil sur Avre), cuna del pintor Maurice de Vlaminck, le invita a su exposición de cuadros.

Fue en el taller de Vlaminck donde Joel Saliou descubrió y asimiló la técnica pictórica del « tubo contra lienzo ». Le encanta compartir su pasión con los amantes del arte y los escolares, por lo que organiza pequeñas exposiciones en ayuntamientos que amablemente le abren sus puertas. La entrada es gratuita. Abierto a todos.

