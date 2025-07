EXPOSITION PEINTURE Langogne

11 boulevard De Gaulle Langogne Lozère

Début : 2025-07-30

fin : 2025-08-28

2025-07-30

Réunir dans une toile, abstraction, figuration, gravure, écriture.

Recomposition figurative à partir d’une recherche abstraite travaillée essentiellement sur l’équilibre et le choc des couleurs, disparaissant sous un noir ressurgissant par la gravure.

Vernissage le 1er août à 18h. .

11 boulevard De Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 27 65 biblio.langogne@gmail.com

English :

Bringing together abstraction, figuration, engraving and writing in a single canvas.

Figurative recomposition based on abstract research, working essentially on the balance and clash of colors, disappearing beneath a blackness reappearing through engraving.

German :

Abstraktion, Figuration, Gravur und Schrift in einem Gemälde vereinen.

Figurative Neukomposition ausgehend von einer abstrakten Recherche, die sich hauptsächlich mit dem Gleichgewicht und dem Zusammenprall der Farben beschäftigt, die unter einem Schwarz verschwinden, das durch die Gravur wieder zum Vorschein kommt.

Italiano :

Riunire in un’unica tela astrazione, figurazione, incisione e scrittura.

Ricomposizione figurativa basata su una ricerca astratta, che lavora essenzialmente sull’equilibrio e sullo scontro dei colori, che scompaiono sotto un nero che riappare attraverso l’incisione.

Espanol :

Reunir en un lienzo la abstracción, la figuración, el grabado y la escritura.

Recomposición figurativa basada en la investigación abstracta, trabajando esencialmente sobre el equilibrio y el choque de colores, desapareciendo bajo un negro que reaparece a través del grabado.

