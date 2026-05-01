[Exposition peinture] Martine Morisse Chapelle de Puys Dieppe

Dieppe

[Exposition peinture] Martine Morisse

Chapelle de Puys / Sente des Ormes Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 14:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Exposition Martine Morisse

La Chapelle de Puys accueille une exposition de Martine Morisse, artiste aux œuvres inspirées par les paysages et les lumières marines.

Venez découvrir une sélection de peintures dans le cadre intimiste et patrimonial de la chapelle, au cœur de Puys. .

Chapelle de Puys / Sente des Ormes Dieppe 76370 Seine-Maritime Normandie frederique.renauld@orange.fr

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English : [Exposition peinture] Martine Morisse

L’événement [Exposition peinture] Martine Morisse Dieppe a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie