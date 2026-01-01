Exposition Peinture Mosel(le) Hagondange
10 Rue Henri Hoffmann Hagondange Moselle
Début : Samedi Samedi 2026-01-31 10:00:00
fin : 2026-02-01 12:00:00
2026-01-31
Exposition de peintures de Wayne Sleeth.
Vernissage samedi 31 janvier à 11 h.Tout public
10 Rue Henri Hoffmann Hagondange 57300 Moselle Grand Est +33 3 87 71 50 10
English :
Exhibition of paintings by Wayne Sleeth.
Opening Saturday January 31, 11 am.
