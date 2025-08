Exposition peinture & photocollage de Marthe SOURIS et Pierre-André SAUVAGEOT Moulin de Chazeu Laizy

Exposition peinture & photocollage de Marthe SOURIS et Pierre-André SAUVAGEOT

Moulin de Chazeu 1360 route de Chazeu Laizy Saône-et-Loire

Début : 2025-08-09 15:00:00

fin : 2025-08-17 19:00:00

2025-08-09

Pierre-André Sauvageot Photocollages

« Mes images utilisent les techniques du photomontage réaliste. Elles présentent des scènes imaginaires, captent des fantômes, des fragments de situations sur le principe des rêves en juxtaposant des objets, des personnes, des lieux qui apparemment ne peuvent pas cohabiter. Pourtant dans le monde onirique, leur juxtaposition fait sens. Mes photocollages sont précisément cela. Ils révèlent sur un même cliché des événements qui se sont tenus en des temps ou des espaces différents, mais qui ont laissé des traces imperceptibles que seule la pellicule de l’imaginaire peut saisir simultanément. »

Marthe Souris Peintures

« Ma peinture est intimement liée à la lumière, elle est fondée sur l’espace et le trait. Le motif est le plus souvent décliné jusqu’à sa forme la plus simple, la plus épurée. Aucun dessin préalable. S’il apparaît, celui-ci émane de la peinture et de la matière. Je travaille à plat au sol, avec différents médiums, pigments colorés, acrylique, pastels gras et secs sur une toile non apprêtée pour conserver visible la texture du tissu, jouer des glacis et des épaisseurs. C’est ainsi que j’obtiens une transparence dans les couleurs et le velouté de leur matière. Nous sommes dans l’abstraction. Le sujet étant absent, seule la peinture compte. » .

Moulin de Chazeu 1360 route de Chazeu Laizy 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 39 64 67

