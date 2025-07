Exposition Peinture Photographie Bijoux Dédicace d’auteur Barfleur

Exposition Peinture Photographie Bijoux Dédicace d’auteur Barfleur lundi 28 juillet 2025.

Exposition Peinture Photographie Bijoux Dédicace d’auteur

Rue des écoles Barfleur Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-28 10:00:00

fin : 2025-08-03 19:00:00

2025-07-28

Venez découvrir une exposition croisée Christian DHOTE, peinture à l’huile et Françoise LAVAQUAIRE, peinture à mi-chemin entre figuratif et abstrait, Phil QUELVENNEC photographe de l’architecture urbaine et Lluna, bijoux qui présentera une ancienne collection de bijoux en polymère. Une rencontre sensible entre 4 univers artistiques, et le mardi 29 et jeudi 31: une dédicace de l’auteur: Samuel Alkhars « Mon cœur, la France ».

Rue des écoles Barfleur 50760 Manche Normandie +33 6 52 50 30 45 contactllunabijoux@gmail.com

English : Exposition Peinture Photographie Bijoux Dédicace d’auteur

Come and discover a cross-disciplinary exhibition: Christian DHOTE, oil painting and Françoise LAVAQUAIRE, painting halfway between figurative and abstract, Phil QUELVENNEC photographer of urban architecture and Lluna, jewelry who will present an old collection of polymer jewelry. A sensitive encounter between 4 artistic universes, and on Tuesday 29 and Thursday 31: a dedication by the author: Samuel Alkhars « Mon c?ur, la France ».

German :

Christian DHOTE, Ölmalerei, und Françoise LAVAQUAIRE, Malerei zwischen figurativ und abstrakt, Phil QUELVENNEC, Fotograf urbaner Architektur, und Lluna, Schmuckdesignerin, die eine alte Kollektion von Polymerschmuck präsentiert, stellen ihre Werke aus. Eine sensible Begegnung zwischen vier künstlerischen Welten und am Dienstag, den 29. und Donnerstag, den 31. eine Signierstunde des Autors: Samuel Alkhars « Mon c?ur, la France ».

Italiano :

Venite a scoprire una mostra interdisciplinare: Christian DHOTE, pittura a olio e Françoise LAVAQUAIRE, pittura a metà strada tra il figurativo e l’astratto, Phil QUELVENNEC fotografo di architettura urbana e Lluna, gioielliere che presenterà una vecchia collezione di gioielli in polimero. Un incontro sensibile tra 4 universi artistici e, martedì 29 e giovedì 31, un libro firmato dall’autore: Samuel Alkhars « Mon c?ur, la France ».

Espanol :

Venga a descubrir una exposición interdisciplinar: Christian DHOTE, pintura al óleo y Françoise LAVAQUAIRE, pintura a medio camino entre lo figurativo y lo abstracto, Phil QUELVENNEC fotógrafo de arquitectura urbana y Lluna, joyería que presentará una antigua colección de joyas de polímero. Un encuentro sensible entre 4 universos artísticos, y el martes 29 y el jueves 31: firma de libros del autor: Samuel Alkhars « Mon cœur, la France ».

