Exposition peinture rue Notre Dame Pontarlier mercredi 1 octobre 2025.
Gratuit
Début : 2025-10-01 14:00:00
fin : 2025-11-29 18:00:00
2025-10-01
Organisée par la tisanerie.
Florence est autodidacte et peint divers tableaux à l’acrylique. .
rue Notre Dame La Tisanerie Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 83 39 20 mamie2006@live.fr
