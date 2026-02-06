Exposition peinture Salle du conseil Prigonrieux

Exposition peinture

Salle du conseil 1 Place du Groupe Loiseau Prigonrieux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-07

L’association M’Bo Arts, nouvellement créée, a le plaisir d’informer de sa première manifestation publique. Elle exposera les œuvres de l’artiste peintre Françoise MALIFARGES, dans la salle du conseil de la mairie de Prigonrieux. L’exposition sera visible aux horaires d’ouverture de la mairie, le lundi matin et après midi, du mardi au vendredi le matin, le dimanche matin pendant la permanence des élus. Le vernissage aura lieu le Dimanche 8 Février à 11H30.

Pour rappel, l’association M’Bo Arts a vocation à rassembler toutes les formes d’art, de toutes les origines et de les rendre accessibles au plus grand nombre. La devise de l’association est l’art comme pont entre les cultures .

Salle du conseil 1 Place du Groupe Loiseau Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 47 45 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition peinture Prigonrieux a été mis à jour le 2026-02-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides