Exposition peinture Salle des fêtes Saint-Michel-sur-Meurthe

Saint-Michel-sur-Meurthe

Exposition peinture

Salle des fêtes 1 Place Georges Phelipeau Saint-Michel-sur-Meurthe Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Une exposition de peinture proposée par les élèves de L’Atelier de Brigitte.Tout public

0 .

Salle des fêtes 1 Place Georges Phelipeau Saint-Michel-sur-Meurthe 88470 Vosges Grand Est +33 3 29 58 33 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A painting exhibition by students at L’Atelier de Brigitte.

L’événement Exposition peinture Saint-Michel-sur-Meurthe a été mis à jour le 2026-05-12 par OT SAINT DIE DES VOSGES