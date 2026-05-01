Exposition peinture Salle des fêtes Saint-Michel-sur-Meurthe
Exposition peinture Salle des fêtes Saint-Michel-sur-Meurthe samedi 23 mai 2026.
Saint-Michel-sur-Meurthe
Exposition peinture
Salle des fêtes 1 Place Georges Phelipeau Saint-Michel-sur-Meurthe Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Une exposition de peinture proposée par les élèves de L’Atelier de Brigitte.Tout public
0 .
Salle des fêtes 1 Place Georges Phelipeau Saint-Michel-sur-Meurthe 88470 Vosges Grand Est +33 3 29 58 33 07
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English :
A painting exhibition by students at L’Atelier de Brigitte.
L’événement Exposition peinture Saint-Michel-sur-Meurthe a été mis à jour le 2026-05-12 par OT SAINT DIE DES VOSGES