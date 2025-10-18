Exposition peinture Route des Vallées Saint-Quentin-sur-le-Homme

Exposition peinture Route des Vallées Saint-Quentin-sur-le-Homme samedi 18 octobre 2025.

Exposition peinture

Route des Vallées Caves de l’ancien presbytère Saint-Quentin-sur-le-Homme Manche

Exposition de Denise LOUIN, peintre.

L’artiste recherche avant tout l’émotion en créant des ambiances aux accents nostalgiques et doux.

La technique utilisée est l’acrylique sur toile, bois ou papier. Les thèmes sont variés : paysages, portraits, natures mortes sur différents supports tels bois, toiles, cartons. Entrée gratuite.

Samedi de 14h à 18h Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. .

Route des Vallées Caves de l’ancien presbytère Saint-Quentin-sur-le-Homme 50220 Manche Normandie +33 6 87 80 18 76 mfbouillet@west-telecom.com

