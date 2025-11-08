Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition Peinture, sculpture Breteuil

Exposition Peinture, sculpture Breteuil samedi 8 novembre 2025.

Exposition Peinture, sculpture

Salle des fêtes Breteuil Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-08
fin : 2025-11-16

Date(s) :
2025-11-08

L’AMCB de Breteuil organise une exposition peinture sculpture.   .

Salle des fêtes Breteuil 27160 Eure Normandie +33 6 84 78 02 49  amcb.breteuil27@gmail.com

English : Exposition Peinture, sculpture

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Peinture, sculpture Breteuil a été mis à jour le 2025-06-04 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure