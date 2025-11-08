Exposition Peinture, sculpture Breteuil
Exposition Peinture, sculpture Breteuil samedi 8 novembre 2025.
Exposition Peinture, sculpture
Salle des fêtes Breteuil Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-08
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-08
L’AMCB de Breteuil organise une exposition peinture sculpture. .
Salle des fêtes Breteuil 27160 Eure Normandie +33 6 84 78 02 49 amcb.breteuil27@gmail.com
English : Exposition Peinture, sculpture
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition Peinture, sculpture Breteuil a été mis à jour le 2025-06-04 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure