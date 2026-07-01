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AGENDA · Challignac

Exposition peinture & sculpture L’Etable Challignac

vendredi 17 juillet 2026 · L'Etable · Challignac

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
L'Etable
Adresse
2 Route de Cureton
Ville
16300 Challignac
Département
Charente
Tarif

Challignac

Exposition peinture & sculpture

L’Etable 2 Route de Cureton Challignac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Lucas Ruiz et Christiane Ruiz Texier ouvrent les portes dans la commune de Challignac pour une exposition en pleine campagne charentaise. Lucas Ruiz et Christiane Ruiz Texier
  .

L’Etable 2 Route de Cureton Challignac 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 61 41 89  letable.art@gmail.com

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English : Exposition peinture & sculpture

Lucas Ruiz and Christiane Ruiz Texier are opening their doors in the commune of Challignac for an exhibition in the heart of the Charente countryside.

L’événement Exposition peinture & sculpture Challignac a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Sud Charente