Exposition peinture & sculpture L’Etable Challignac

Informations pratiques

Challignac

Exposition peinture & sculpture

L’Etable 2 Route de Cureton Challignac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 15:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Lucas Ruiz et Christiane Ruiz Texier ouvrent les portes dans la commune de Challignac pour une exposition en pleine campagne charentaise. Lucas Ruiz et Christiane Ruiz Texier

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L’Etable 2 Route de Cureton Challignac 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 61 41 89 letable.art@gmail.com

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English : Exposition peinture & sculpture

Lucas Ruiz and Christiane Ruiz Texier are opening their doors in the commune of Challignac for an exhibition in the heart of the Charente countryside.

L’événement Exposition peinture & sculpture Challignac a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Sud Charente