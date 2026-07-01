Exposition peinture & sculpture L’Etable Challignac
vendredi 17 juillet 2026 · L'Etable · Challignac
Informations pratiques
Challignac
Exposition peinture & sculpture
L’Etable 2 Route de Cureton Challignac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Lucas Ruiz et Christiane Ruiz Texier ouvrent les portes dans la commune de Challignac pour une exposition en pleine campagne charentaise. Lucas Ruiz et Christiane Ruiz Texier
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L’Etable 2 Route de Cureton Challignac 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 61 41 89 letable.art@gmail.com
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English : Exposition peinture & sculpture
Lucas Ruiz and Christiane Ruiz Texier are opening their doors in the commune of Challignac for an exhibition in the heart of the Charente countryside.
L’événement Exposition peinture & sculpture Challignac a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Sud Charente