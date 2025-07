Exposition peinture sculpture Ducey Ducey-Les Chéris

Exposition peinture sculpture Ducey Ducey-Les Chéris jeudi 31 juillet 2025.

Exposition peinture sculpture

Ducey Chapelle de l’ancien couvent Ducey-Les Chéris Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-31

fin : 2025-08-17

2025-07-31

L’association Rencontres des arts de Ducey-Les Chéris vous propose une exposition de peinture et sculpture. Invitée d’honneur Noëlle Bréhier.

Rendez-vous tous les jours, de 14h à 19h (fermé le 03 août 2025).

Ducey Chapelle de l’ancien couvent Ducey-Les Chéris 50220 Manche Normandie +33 2 33 58 77 10

English : Exposition peinture sculpture

The association Rencontres des arts de Ducey-Les Chéris presents an exhibition of painting and sculpture. Guest of honor: Noëlle Bréhier.

Open daily, 2pm-7pm (closed August 03, 2025).

German :

Der Verein Rencontres des arts de Ducey-Les Chéris bietet Ihnen eine Ausstellung von Malerei und Skulpturen. Ehrengast: Noëlle Bréhier.

Täglich von 14:00 bis 19:00 Uhr (geschlossen am 03. August 2025).

Italiano :

L’associazione Rencontres des arts de Ducey-Les Chéris organizza una mostra di pittura e scultura. Ospite d’onore: Noëlle Bréhier.

Aperto tutti i giorni dalle 14.00 alle 19.00 (chiuso il 03 agosto 2025).

Espanol :

La asociación Rencontres des arts de Ducey-Les Chéris organiza una exposición de pintura y escultura. Invitada de honor: Noëlle Bréhier.

Abierto todos los días de 14:00 a 19:00 (cerrado el 3 de agosto de 2025).

