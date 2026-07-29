Exposition peinture-sculpture Isabelle et Franck Vialle Chapelle Urdos Saint-Étienne-de-Baïgorry
vendredi 21 août 2026 · Chapelle Urdos · Saint-Étienne-de-Baïgorry
Informations pratiques
Saint-Étienne-de-Baïgorry
Exposition peinture-sculpture Isabelle et Franck Vialle
Chapelle Urdos 927 Urdozeko Bidea Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 14:00:00
fin : 2026-09-06 19:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Exposition à la chapelle d’Urdos les vendredi, samedi et dimanche de 14h à 19h. .
Chapelle Urdos 927 Urdozeko Bidea Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 60 64 43 mireille.fonty@wanadoo.fr
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English : Exposition peinture-sculpture Isabelle et Franck Vialle
L’événement Exposition peinture-sculpture Isabelle et Franck Vialle Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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