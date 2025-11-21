Exposition Peinture Sculpture Salle des fêtes Longueville-sur-Scie

Exposition Peinture Sculpture

Salle des fêtes Route de Newton Longville Longueville-sur-Scie Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 14:00:00

fin : 2025-11-24 18:00:00

L’association Action Culturelle de Longueville-sur-Scie vous propose une exposition de peinture et de sculpture dans la salle des fêtes avec de nombreux artistes !

Entrée libre. .

Salle des fêtes Route de Newton Longville Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 81 74 08 48

