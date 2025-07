Exposition peinture sculpture Place de l’abbaye Tournus

Place de l’abbaye Cellier des Moines Tournus Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-08-05 10:00:00

fin : 2025-08-17 19:00:00

2025-08-05

Tournus du 4 au 17 août

Exposition de peintres et sculpteurs, qui rassemblent des artistes de Saône et Loire, de l’Ain et de l’Hérault.

Diversité et richesse de la créativité composent cette exposition.

Les couleurs chaudes d’Isabelle Burtin,nous livrent ses recherches de Lumières, de Paix intérieure.

Les collages de Fabienne Contassot nous entraînent vers un monde Imaginaire.

Nadine Glorian utilise la patine à l’huile, afin de faire émerger de ses peintures une lumière spirituelle.

Véronique Rio présente un travail exploratoire autour du vivant, de l’eau.

Chantal Dunoyer est devenue technicienne en avicolage . Elle dessine et sculpte des poules et autres gallinacés.

Arlette Bouilloux présente des céramiques inspirées de la nature et de l’humain , parfois elle fusionne les deux..

Tableaux-sculptures en Bois brûlé ou Yakisugi, cette technique traditionnelle japonaise est la base des créations de Marc Drouffe. .

Place de l’abbaye Cellier des Moines Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 4 74 52 37 84 arlette.bouilloux@orange.fr

