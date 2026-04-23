Exposition Peinture Sculpture Place des arts Tournus

Tournus

Exposition Peinture Sculpture

Place des arts Abbaye St. Philibert de Tournus Salle Capitulaire Place des Arts Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-26 19:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Exposition Peinture Sculpture à L’Abbaye Saint-Philibert de Tournus, Salle Capitulaire Du 14 au 26 mai 2026 -Œuvres abstraites et figuratives Sculptures sur bois,sur pierre, et bronzes Peintures, huile, aquarelle, encre sur papier. 45 sculptures et 120 peintures seront présentées lors de cet événement artistique dans ce magnifique cadre historique. Laurent Ferrier, peintre, et Marc Blondeau, Frédérique Ferrier, Joël Vernus, sculpteurs, seront ravis de vous accueillir tout au long de l’exposition. Ouvert tous les jours de 9h00 à 19h00. Exposition tous publics. Accès PMR. Entrée libre et gratuite. .

Place des arts Abbaye St. Philibert de Tournus Salle Capitulaire Place des Arts Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 4 74 36 35 67 ferrier.laurent2@wanadoo.fr

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English : Exposition Peinture Sculpture

L’événement Exposition Peinture Sculpture Tournus a été mis à jour le 2026-04-23 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II