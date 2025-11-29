Exposition Peinture Sévérac

Exposition Peinture

Salle polyvalente Sévérac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Exposition de peinture

Les peintres de l’atelier des arts et les peintres invités exposent les 29 et 30 novembre de 10h à 18h, à la salle polyvalente de Sévérac

Invitée d’honneur Marie-Paule PROT professeur arts plastiques Paris

Entrée libre

Organisation Atelier des Arts du pays de Sévérac .

Salle polyvalente Sévérac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

