Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition Peinture Sévérac

Exposition Peinture Sévérac samedi 29 novembre 2025.

Exposition Peinture

Salle polyvalente Sévérac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :
2025-11-29 2025-11-30

Exposition de peinture 
Les peintres de l’atelier des arts et les peintres invités exposent les 29 et 30 novembre de 10h à 18h, à la salle polyvalente de Sévérac 
Invitée d’honneur  Marie-Paule PROT professeur arts plastiques Paris 

Entrée libre 

Organisation Atelier des Arts du pays de Sévérac   .

Salle polyvalente Sévérac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Peinture Sévérac a été mis à jour le 2025-11-12 par ADT44