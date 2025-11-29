Exposition Peinture Sévérac
Exposition Peinture Sévérac samedi 29 novembre 2025.
Exposition Peinture
Salle polyvalente Sévérac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-29 2025-11-30
Exposition de peinture
Les peintres de l’atelier des arts et les peintres invités exposent les 29 et 30 novembre de 10h à 18h, à la salle polyvalente de Sévérac
Invitée d’honneur Marie-Paule PROT professeur arts plastiques Paris
Entrée libre
Organisation Atelier des Arts du pays de Sévérac .
Salle polyvalente Sévérac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition Peinture Sévérac a été mis à jour le 2025-11-12 par ADT44