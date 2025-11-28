Exposition peinture Talou Trèfle de baluzerne Galerie Rouge Pont-l’Abbé
Exposition peinture Talou Trèfle de baluzerne Galerie Rouge Pont-l’Abbé vendredi 28 novembre 2025.
Exposition peinture Talou Trèfle de baluzerne
Galerie Rouge 15 Rue Victor Hugo Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 15:00:00
fin : 2025-12-14 19:00:00
Date(s) :
2025-11-28
J’ai baigné dans la peinture abstraite depuis ma plus tendre enfance , comme on dit. Mes grands-
parents avaient un ami peintre abstrait, Fulcrand. On trouvait des toiles de lui partout dans la
famille, chez mes grands-parents bien sûr, mais aussi chez mes parents, mes oncles et tantes une
solide collection. Une bonne base pour apprécier ce type de peinture. Il était fatal qu’un jour je me
mette à peindre, et dans la veine abstraite, forcément. J’ai commencé, timidement, il y a une bonne
trentaine d’années. Et malgré tout ce temps écoulé, j’ai toujours autant de mal à dire ce que je fais.
J’ai pu constater au fil de mes expositions, avec plaisir, que ma peinture, souvent, provoquait des
émotions (variées) chez ses spectateurs. Il est rare que mes tableaux laissent indifférent. C’est donc
une peinture d’émotion et de ressenti. Je fais cohabiter, sans logique flagrante, plusieurs styles
différents graphiquement, mais qui se rejoignent sur un point la sensibilité. Ne cherchez pas de
messages ou de concepts , il n’y en a pas dans mes productions ! Aucune formation n’est
nécessaire pour interpréter mon travail chacun voit ce qu’il veut, ressent ce qu’il ressent… Et c’est
très bien ainsi.
Un peintre m’a dit, l’an dernier, que ma peinture était rock’n roll . Je prends ! Mais si l’on va par
là, elle est aussi jazz , rock progressif , trip-hop , électro , etc. C’est vrai que je peins en
musique(s). Bien que n’étant moi-même pas du tout musicien, ça m’est un accompagnement très
important. L’ambiance, l’ambiance…
Ayant été infographiste pendant des dizaines d’années, je pratiquais ce que j’appelais de l’ image
contrainte , c’est à dire que je réalisais des images qui devaient être comme-çi ou comme-ça et pas
autrement. Des images qui respectaient un cahier des charges. Le but premier de ma peinture devait
être de m’extraire de ces contraintes. De m’amuser. Une quête de liberté en quelque sorte. C’était ne
pas voir qu’il y a toujours des contraintes, ne serait-ce que techniques, financières, psychologiques,
temporelles ….. etc ….. .
Bref, revenu de cette utopie, je n’en peins qu’avec plus de plaisir et on verra bien
ce que ça donne … .
Galerie Rouge 15 Rue Victor Hugo Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 62 69 24 75
English : Exposition peinture Talou Trèfle de baluzerne
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition peinture Talou Trèfle de baluzerne Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Destination Pays Bigouden