Exposition peinture Talou Trèfle de baluzerne Galerie Rouge Pont-l’Abbé

Exposition peinture Talou Trèfle de baluzerne

Galerie Rouge 15 Rue Victor Hugo Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 15:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

Date(s) :

2025-11-28

J’ai baigné dans la peinture abstraite depuis ma plus tendre enfance , comme on dit. Mes grands-

parents avaient un ami peintre abstrait, Fulcrand. On trouvait des toiles de lui partout dans la

famille, chez mes grands-parents bien sûr, mais aussi chez mes parents, mes oncles et tantes une

solide collection. Une bonne base pour apprécier ce type de peinture. Il était fatal qu’un jour je me

mette à peindre, et dans la veine abstraite, forcément. J’ai commencé, timidement, il y a une bonne

trentaine d’années. Et malgré tout ce temps écoulé, j’ai toujours autant de mal à dire ce que je fais.

J’ai pu constater au fil de mes expositions, avec plaisir, que ma peinture, souvent, provoquait des

émotions (variées) chez ses spectateurs. Il est rare que mes tableaux laissent indifférent. C’est donc

une peinture d’émotion et de ressenti. Je fais cohabiter, sans logique flagrante, plusieurs styles

différents graphiquement, mais qui se rejoignent sur un point la sensibilité. Ne cherchez pas de

messages ou de concepts , il n’y en a pas dans mes productions ! Aucune formation n’est

nécessaire pour interpréter mon travail chacun voit ce qu’il veut, ressent ce qu’il ressent… Et c’est

très bien ainsi.

Un peintre m’a dit, l’an dernier, que ma peinture était rock’n roll . Je prends ! Mais si l’on va par

là, elle est aussi jazz , rock progressif , trip-hop , électro , etc. C’est vrai que je peins en

musique(s). Bien que n’étant moi-même pas du tout musicien, ça m’est un accompagnement très

important. L’ambiance, l’ambiance…

Ayant été infographiste pendant des dizaines d’années, je pratiquais ce que j’appelais de l’ image

contrainte , c’est à dire que je réalisais des images qui devaient être comme-çi ou comme-ça et pas

autrement. Des images qui respectaient un cahier des charges. Le but premier de ma peinture devait

être de m’extraire de ces contraintes. De m’amuser. Une quête de liberté en quelque sorte. C’était ne

pas voir qu’il y a toujours des contraintes, ne serait-ce que techniques, financières, psychologiques,

temporelles ….. etc ….. .

Bref, revenu de cette utopie, je n’en peins qu’avec plus de plaisir et on verra bien

ce que ça donne … .

Galerie Rouge 15 Rue Victor Hugo Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 62 69 24 75

English : Exposition peinture Talou Trèfle de baluzerne

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition peinture Talou Trèfle de baluzerne Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Destination Pays Bigouden