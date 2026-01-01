Exposition peinture Tence Espace Culturel Tence
Exposition peinture Tence Espace Culturel Tence samedi 31 janvier 2026.
Exposition peinture
Tence Espace Culturel 1, rue du collège Tence Haute-Loire
Début : Vendredi 2026-01-31 14:00:00
fin : 2026-02-15 18:00:00
2026-01-31
Une exposition avec des œuvres originales de l’artothèque, en partenariat avec les médiathèques du Haut-Lignon.
Le vernissage de cette exposition exceptionnelle aura lieu le vendredi 30 janvier à partir de 18 heures
Tence Espace Culturel 1, rue du collège Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 85 94 70
English :
An exhibition featuring original works from the artothèque, in partnership with the Haut-Lignon media libraries.
The opening of this exceptional exhibition will take place on Friday, January 30, starting at 6 p.m
