Exposition peinture Tence Espace Culturel Tence

Une exposition avec des œuvres originales de l’artothèque, en partenariat avec les médiathèques du Haut-Lignon.

Le vernissage de cette exposition exceptionnelle aura lieu le vendredi 30 janvier à partir de 18 heures

Tence Espace Culturel 1, rue du collège Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 85 94 70

An exhibition featuring original works from the artothèque, in partnership with the Haut-Lignon media libraries.

The opening of this exceptional exhibition will take place on Friday, January 30, starting at 6 p.m

