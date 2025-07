Exposition peinture Thierry Leynaud Galerie Rouge Pont-l’Abbé

Exposition peinture Thierry Leynaud Galerie Rouge Pont-l’Abbé samedi 12 juillet 2025.

Exposition peinture Thierry Leynaud

Galerie Rouge 15 Rue Victor Hugo Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 16:00:00

fin : 2025-08-03 19:00:00

Date(s) :

2025-07-12

Il nous parle de son parcours ….

Natif de Lorraine en 1960, je travaille depuis de nombreuses années au fusain d’après modèle vivant et reprend un à un mes dessins dans mon atelier. Certains sont recomposés, mis en couleurs et réutilisés.

Établi aujourd’hui en Picardie et en Bretagne , j’ explore des compositions mêlant paysages d’inspiration finistérienne ou Samarienne, esquisses de corps et abstractions en m’appuyant principalement sur le fusain, la craie, les pastels et des pigments traditionnels .Je mets l’accent sur les passages : ces transitions visuelles qui permettent au regard de circuler entre formes et contrastes, volumes et lumière.

Les passages assurent la fluidité et la cohérence visuelle de l’œuvre, guidant le regard du spectateur à travers les différentes nuances et formes représentées. .

Galerie Rouge 15 Rue Victor Hugo Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 62 69 24 75

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition peinture Thierry Leynaud Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-07-08 par OT Destination Pays Bigouden Sud