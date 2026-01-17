Exposition peinture Yzeures-sur-Creuse

Exposition peinture

Début : Mardi 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-21 12:00:00

2026-03-07 2026-03-21

Pour les férus de peinture, la médiathèque abritera des œuvres d’Annick Venault une artiste peintre yzeuroise. Profitez en pour assister au vernissage qui aura lieu le samedi 7 mars à 11h00 ou tout simplement venir admirer ses tableaux.

Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 26 56 mediatheque.yzeures.37@gmail.com

English :

For painting enthusiasts, the mediatheque will house works by Yzeur painter Annick Venault. Take the opportunity to attend the vernissage on Saturday March 7 at 11:00 am, or simply come and admire her paintings.

